Il Napoli torna a Castel Volturno, Conte ha preso una scelta dopo i 2 giorni di riposo

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriera della Sera fa il punto della situazione in casa Napoli dopo i due giorni di riposo concessi da Conte per Pasqua:

"Conte ha trascorso la Pasqua a Napoli («vivo benissimo qui»), ai suoi giocatori ha dato due giorni di riposo, la spina staccata fino alla ripresa di oggi con doppie sedute di allenamento: stesso rigore e uguale fatica di inizio stagione. Sì, su quei campi di Castel Volturno che saranno pur da rifare, ma certo non decisivi per la corsa scudetto. Conterà altro, Antonio sa come si fa. Ha spostato l’attenzione, facendo in modo che si parlasse di lui più che della squadra".