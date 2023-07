Calciomercato Napoli - Come si legge su Il Messaggero l'obiettivo della lazio per l'attacco resta Berardi. Non convince Politano:

"Il tecnico anche per lui continuerà a battere i pugni, col presidente che ha pronta la contromossa Karlsson, anche perché Hudson-Odoi convince poco fisicamente ed è a un passo dal Fulham mentre nemmeno Politano convince. Nelle ultime ore è spuntato anche Tetê dello Shakhtar Donetsk, altro extracomunitario".