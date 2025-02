Svolta Centro Sportivo, ADL risponde a Conte! Il Mattino: incontro per l'accordo, luogo e progetto

Napoli - Arrivano aggiornamenti su quello che è un tema affrontato ancor di più di recente in casa Napoli perché ci sono delle novità in merito a quello che può essere il nuovo Centro Sportivo della SSC Napoli.

Entro il 2026 il Napoli deve lasciare l'attuale Centro Sportivo ma è stesso a Castel Volturno che ora De Laurentiis proverà a costruire la casa del futuro del suo Napoli.

Come riportato da Il Mattino, adesso, l'ultima idea di De Laurentiis, dopo le parole di Conte, passa ancora una volta per un accordo con la famiglia Coppola, che dal 2005 ospita il club azzurro nell'attuale centro.

Pare che In queste ore, nel quartier generale di Gricignano dei Coppola, potrebbe esserci uno degli incontri della svolta per la creazione della nuova Casa del Napoli con il nuovo Centro Sportivo: l'obiettivo sono i terreni in località La Piana che, una volta, sembravano destinati a ospitare la sede dell'ex Nato di Bagnoli, che poi è stata realizzata a Gricignano.

Sarebbe questa l'ultima idea: quella di andare a realizzare proprio lì il nuovo centro sportivo del Napoli. Decine di ettari già oggetti di riqualificazione, che sorge a pochi passi dall'uscita della superstrada. E soprattutto un terreno d'oro per un semplice motivo: non è soggetto a vincoli ambientali, perché distante da dune, pinete e scogliera di Castel Volturno. Il Puc che il Comune casertano ha approvato poche settimana fa, infatti, stabilisce che in quella zona non ci sono vincoli particolari, al contrario della linea di costa dove sarebbe quasi impossibile alzare anche un piccolo muro perché sopravvivono vincoli di inedificabilità assoluta.

A pochi passi c'è l'incanto dei Laghi Nabi e De Laurentiis è pronto a parlarne con i Coppola per provare a dare una sterzata a un progetto di centro sportivo che sembra ancora fermo al palo, nonostante gli annunci, le trattative, le decine di sopralluoghi e anche le speranza di molti sindaci di poter ospitare la Casa del Napoli.

Ha già tra le mani il progetto del centro sportivo il presidente De Laurentiis e Il Mattino lo svela:

palazzine per il convitto dei ragazzi più giovani, 12 terreni di gioco regolamentari, palestre e così via. Il luogo dove concentrare tutte le attività del Napoli. Il presidente del Napoli e i suoi collaboratori hanno intensificato negli ultimi mesi i sopralluoghi: come ad Afragola, per esempio, e al Lago Patria, altre location da non scartare. E non è il caso di ricordare gli altri terreni valutati, compresa l'area dell'ex Italsider. Ma sono ormai 12 anni che si parla di una "caldera" azzurra di cui, però, non c'è nessuna traccia. Siamo vicini alla svolta? Se non è stato fatto nulla, è per una decisione strategica della proprietà che non ha mai investito in infrastrutture. Sia chiaro: il centro tecnico del Napoli è tra i top come attrezzature, sale e tecnologia. Anche Conte lo ha sempre sottolineato. Ma non ha spazio per ospitare le altre squadre giovanili, che sono sparpagliate tra vari campi. La Casa del Napoli, sull'esempio del Viola Park per esempio, è da tempo in cima ai ragionamenti di De Laurentiis.