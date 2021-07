Il Mattino - Su Emerson Palmieri anche la Roma dopo il ko di Spinazzola! Il Napoli potrebbe acquistarlo con una determinata formula di mercato

Calciomercato Napoli - Emerson Palmieri la novità in difesa contro la Spagna, prende il posto dello sfortunato Spinazzola che si è rotto il tendine d’Achille nel match contro il Belgio. Ne parla Il Mattino.

“Quest’anno ha giocato poco con il Chelsea, con i Blues ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è il grande obiettivo del Napoli (la sua valutazione del club londinese è intorno ai 20 milioni), piace molto a Spalletti che lo allenò alla Roma. La formula dell’acquisto potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto ma in questo caso Emerson Palmieri dovrebbe prima rinnovare con il Chelsea. Oltre a quello del Napoli si è registrato un interessamento dell’Inter e potrebbe decidere di muoversi la Roma per la sostituzione di Spinazzola”