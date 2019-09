Il Mattino - Spogliatoi San Paolo, Napoli convinto che la scadenza fosse il 31 agosto. Ieri mattina dispetti tra i responsabili dei lavori

Ultime calcio Napoli. La questione Stadio San Paolo è stata inaspettata per tutti gli addetti ai lavori, bufera social tra il Comune di Napoli e il club azzurro. Dalle parole di Ancelotti a quelle dell'assessore Borriello. L'unica certezza è che oggi alle 11 De Laurentiis avrà le chiavi in mano. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

La società azzurra non è di questo avviso, motivo per cui non ha fatto nulla per frenare la sfuriata di Ancelotti: se anche fosse vero che la ditta avrebbe dovuto consegnare lo spogliatoio oggi (ma il club lascia capire che l'impegno era di terminare i lavori entro il 31 agosto), come era possibile pensare di poterlo arredare in meno di 24 ore? Il Napoli è dell'idea che questo sia un autogol sia dell'Aru che della ditta. Ieri mattina ci sono stati anche dei piccoli dispetti: perché qualcuno dei responsabili dei lavori, avrebbe puntato i piedi e impedito ad alcuni dipendenti del Calcio Napoli di accedere nell'area dello spogliatoio. Poi tutto è rientrato.