Il Mattino - Milik e Zielinski rifiutano la clausola nel rinnovo col Napoli, possibile addio del bomber

I colleghi dell’edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione in merito alle questioni rinnovo di alcuni giocatori col Napoli:

"Più complessa la questione per il rinnovo di altri due calciatori in scadenza 2021: Milik e Zielinski. I rispettivi manager (Pantak e Bolek) hanno rifiutato la clausola richiesta dal Napoli, con uno scenario che potrebbe portare ad un divorzio da Milik a fine stagione, mentre il club proverà a spingere più per trovare un accordo con Zielinski. Per Allan, che ha la scadenza fissata nel 2023, dopo un primo approccio non positivo, ci sarà un tavolo di trattative già fissato per il termine della stagione con Juan Arribas, agente argentino del mediano brasiliano, che ha presentato già la sua richiesta, di 4 milioni a stagione che difficilmente verrà raccolta dalla società, intenzionata ad articolare un discorso su più livelli, anche a seconda di quella che sarà la posizione del Napoli nelle coppe per la prossima stagione".