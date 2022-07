Il Mattino - L'arrivo di Kepa può far saltare il rinnovo di Meret: andrebbe via, il Torino è pronto ad inserirsi

Ultime notizie di mercato sulla questione portieri per il Napoli che diventa sempre più spinosa. Il club azzurro cerca un nuovo giocatore in quel ruolo e può andare via Meret.

Napoli: Meret via se arriva Kepa

Calciomercato Napoli - L'arrivo in porta di Kepa può far saltare il rinnovo di Meret, arrivano le ultime da Il Mattino sul Napoli:

La più suggestiva porta il nome di Kepa che è stato il portiere più costoso della storia del calcio, essendo arrivato al Chelsea dall’Athletic Bilbao per 80 milioni nel 2019. Sotto contratto con i londinesi fino al 2025, Kepa arriverebbe a Napoli solo con la formula del prestito e una significativa partecipazione degli inglesi al pagamento dell’ingaggio, che supera i 9 milioni di euro netti. Per questo l’operazione è di non facile realizzazione e potrebbe andare in porto solo nelle battute finali del mercato. Peraltro l’arrivo di Kepa potrebbe anche far saltare il rinnovo di Meret che invece sembrava essere oramai a un passo dalla definizione.

L’italiano, infatti, vuole avere maggiori garanzie dal punto di vista tecnico e l’arrivo di un portiere “titolare” potrebbe fargli cambiare idea sul futuro e prendere la decisione di andare altrove. Su tutte ci sarebbe il Torino, pronto a inserirsi per l’italiano. In tal caso, però, il Napoli dovrebbe andare nuovamente sul mercato e cercare un vice per Kepa. Questo ruolo potrebbe essere affidato a Sirigu.

Diversa, invece, la questione se dovesse arrivare il brasiliano Neto. Anche lui è oramai ai margini al Barcellona e per tanto l’idea di tornare in Italia - seppur con il ruolo di vice Meret - gli andrebbe più che bene. Il Napoli lavora sotto traccia per provare a concludere il colpo in vista dell’inizio del campionato.