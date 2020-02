Il Mattino: "Il Napoli gioca solo per nove minuti e se li fa bastare. La risolvono due calciatori in rodaggio"

Ultimissime Calcio Napoli - Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, nove minuti, il Napoli gioca solo per nove minuti e se li fa bastare. E sono i primi nove minuti della ripresa. Il resto è noia, mancia e muri. La risolvono due calciatori in rodaggio, che sono stati in bilico e ora sembrano tornati, quasi in punta di piedi. Lorenzo Insigne si procura un rigore crossando teso nell'area del Brescia e costringendo Ales Mateju a fare il pallavolista, rigore, va sul dischetto, breve rincorsa, saltello e pallone lento alla destra di Jesse Joronen. Uno a uno. Il Brescia prova a reagire ma il Napoli ha il tempo contato prima di tornare in sonno, a palleggiare e sbattere contro il muro tirato su da Diego López, dove persino Mario Balotelli fa lo stopper all'occorrenza.

In questo stallo, Fabian Ruiz fa quello che si deve fare quando le idee non bastano e gli spazi concessi dalla squadra avversaria sono strettissimi: si aggiusta il pallone sul sinistro e prova a giro, riuscendo a fare quello che a Insigne non riesce da un po', non importa, il pallone fa la curva come le acciughe cantate da Fabrizio De André e si infila in porta alle spalle di Jesse Joronen, ancora una volta, imprendibile, perché il pallone sale, gira e poi scende, due a uno e buonanotte. Poi ricomincia il buio, ad eccezione di un tiro identico di Fabian Ruiz che essendo fuori l'apertura spazio-temporale concessa al Napoli per gioco e gol, viene parato dal portiere finlandese del Brescia. Ora si può esaltare la forza del Napoli che si applica e in nove minuti esatti trova la vittoria in un campo non facile e contro una squadra che singhiozza davanti ma sa stare in campo e sa chiudersi, infatti la condannano un braccio e una marcatura larga, il resto è tenuta del campo e resistenza e anche numerosi tentativi, con un Tonali che all'andata aveva impressionato di più, invero.

Si può dire che solo nove minuti dimostrano una squadra che si accende e domina, che sa vincere anche contro le piccole dopo gli errori precedenti, e le vittorie contro le grandi, che insomma ha carattere e freddezza. Ma non è così. Quei nove minuti sono certamente un saggio di applicazione testa-tecnica, ma sono pochino rispetto a una partita che andava gestita diversamente.