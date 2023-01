Il Mattino: "Esultanza polemica di Kvaratskhelia, chiede ai tifosi di fare silenzio"

"Kvara torna al gol e serve due assist. Polemica esultanza dopo la rete: chiede ai tifosi di fare silenzio". Il Mattino descrive così l'esultanza di Khvicha Kvaratskhelia ieri sera, dopo il gol del momentaneo 2-0 contro la Juventus: il georgiano porta il dito alla bocca e, con lo sguardo rivolto in telecamera, mima il gesto del silenzio, come a voler zittire qualcuno.

Esultanza Kvaratskhelia

Ultime notizie. In realtà si tratta di un'esultanza consueta per Kvaratskhelia, che faceva così dopo i gol anche quando giocava in Georgia. Per lui è un modo di spegnere le tante voci sul suo conto, dal momento che è sempre al centro dell'attenzione mediatica, e difficilmente si può considerare "polemica" la sua esultanza: è più un monito a restare concentrato su se stesso, senza pensare a cosa dicono di lui.