Il Mattino accusa: i peggiori 8 minuti nella storia recente del Napoli! Preoccupa quanto ha detto Spalletti

Otto minuti da incubo, i peggiori nella storia recente del Napoli secondo l'edizione odierna de Il Mattino.

"Da 80 anni non si vedeva una rimonta così assurda. Questa disfatta è un serio danno di immagine. Questo non è stato solo l'addio allo scudetto: è un crollo su cui De Laurentiis e Spalletti devono indagare affinché il futuro sia migliore. Preoccupa quanto ha detto l'allenatore: «Se la squadra non sa reagire vuol dire che ho trasferito male il mio lavoro ai calciatori». Intanto, scatta il ritiro a oltranza, concordato da tecnico e presidente. Una reazione stizzita, un pugno di ferro tardivo.

"Il Napoli è giù fisicamentee tanti giocatori hanno subito infortuni muscolari (Lobotka addirittura tre): chi ci spiega perché? Il tecnico ha inviato frecciate - inutili con una squadra che ha perso la rotta - a De Laurentiis a proposito di suoi pareri sulle sostituzioni. E ha aggiunto che del futuro si parlerà a fine stagione. Luciano ha dubbi sulla propria permanenza? O ne ha su quanto la società farà sul mercato per affrontare la prossima stagione?"