Il Fatto Quotidiano - Stretta Governo su plusvalenze fittizie calcio rischia di essere un flop: i club non hanno soldi per le tasse

Il caso plusvalenze fittizie, che ha visto protagonista la Juventus, sta diventando anche qualcosa di politico. Il Governo sta cercando di porre una stretta importante in tal senso cercando di utilizzare la tassazione su queste manovre finanziarie. Tale emendamento rischia però di essere un flop in quanto il club non hanno soldi per pagare le tasse si legge sul Fatto Quotidiano questa mattina:

"Considerando l’aliquota al 12,5%, parliamo di piccole cifre: 1,25 milioni su una plusvalenza di 10. Se i soldi delle plusvalenze fittizie sono virtuali, però, per pagare le tasse ci vuole cassa vera. In teoria, è un vantaggio per lo Stato, che incassa subito, una penalizzazione per i club, a cui la plusvalenza risulta meno conveniente. Il problema è che la tassazione si applica solo se c’è un guadagno, mentre la maggior parte delle squadre di Serie A sono in rosso".

Per questa ragione, commenta il Fatto Quotidiano, l'emendamento rischia di essere un assoluto flop che non cambierà nulla.



