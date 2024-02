Ultime notizie Napoli - Il crollo del Napoli si legge attraverso i numeri. Ne parla Tuttosport.

Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime sei trasferte in Serie A:

“L’ultima volta che gli azzurri non avevano trovato la vittoria fuori casa per più gare in un singolo campionato risale a 16 anni fa. I numeri offensivi in trasferta, i peggiori del campionato: 2 punti, un gol fatto e 9 tiri in porta in 4 partite”