L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al periodo complicato in casa Napoli:

"I tifosi del Napoli hanno finora sostenuto il Napoli in maniera ammirevole, anteponendo alla delusione del presente la gratitudine per l’impresa storica della scorsa stagione. Ma il credito non sarà eterno e già con il Braga i giocatori dovranno dimostrare - con i fatti - di essere pronti a gonfiare i muscoli".