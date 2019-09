Icardi-PSG, Wanda Nara: "Avrei preferito restasse in Italia, tanti club importanti italiani volevano Mauro"

Notizie Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcune parole di Wanda Nara sulla scelta PSG di Icardi:

"Noi avevano in mano l’opzione Psg. Nessuno sapeva nulla, neppure i miei figli, Mauro ha fatto la valigia ed è partito, ma ha lasciato tutto a Milano. I miei figli vanno a scuola in città, ecco perché vivremo tra Parigi e Milano, andando e venendo. Tra tutte le opzioni che ci sono capitate sul mercato, il Psg è stata la peggiore, perché mi costringe a viaggiare con i miei ragazzi. Ma ho pensato a mio marito, tutto quello che faccio è per l’amore che provo verso di lui. Molti club importanti lo volevano in Italia, sarebbe stato tutto più comodo"