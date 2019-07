Icardi, Pedullà sul CdS: l'Inter chiede 80 milioni per reinvestirli tutti su Lukaku, le strategie di Napoli e Juve

Come spiega Alfredo Pedullà sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, la situazione Icardi per l'Inter non è facile da gestire. Il bomber argentino tornerà ad allenarsi in gruppo senza però mai disputare partite ufficiali: "Nel frattempo la società ha fissato in 80 milioni il prezzo per cedere l'argentino. Una cifra che al momento trova distanti sia il Napoli che l'Inter: Ottanta milioni, teniamo a memoria. La stessa cifra che è stata fatta in linea di massima anche il Napoli, nel bel mezzo dei lavori diplomatici tra De Laurentiis, Giuntoli e Wanda Nara per trovare il resto della quadratura. Perché 80? Perché Suning è entrata (giustamente) nell’ordine di idee che non si possano fare sconti quando il Manchester Unietd ti chiede circa 85 milioni per il signor Romelu Lukaku. E se non è possibile (salvo clamorose sorprese) utilizzare quella cifra oggi per andare all’assalto del colosso belga, l’Inter sostiene che sarebbe poco conveniente fare uno sconto nei riguardi di chi fosse ancora interessato al cartellino di Mauro. Anche per una questione di immagine, non è possibile pensare che quando acquisto debba svenarmi e quando cedo debba accettare le condizioni degli altri. Oggi è così, ma questa è una partita lunghissima, sapevamo di andare al quinto set di Wimbledon senza alcun tipo di smentita"