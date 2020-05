I club di A ripartono, anche la Fiorentina in campo. Il Mattino: partito il countdown della Federcalcio Europea per conoscere il destino dei campionati

Ultime calcio - Ieri è stata la giornata delle buone notizie per il pallone italiano che comunque, in questa doccia scozzese, rischia di sgonfiarsi. Buone nuove che sono arrivate dai campi di allenamento, dove l’Inter ha potuto riprendere il lavoro (individuale, in attesa di poterlo rifare di squadra dal 18 maggio in poi) senza contare positività al Covid-19. Anche i giocatori della Fiorentina, nonostante i sei nuovi casi di contagio (tre calciatori e altrettanti componenti dello staff tecnico-sanitario) hanno provato a rimettere piede in campo, così come quelli del Torino (Belotti in testa) che di positivo ne conta uno.

Serie A

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino: