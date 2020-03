Il Mattino - Hysaj firma un triennale con il Napoli, ma può essere ceduto in estate. Novità su Maksimovic e Zielinski

I colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione sul calciomercato della SSC Napoli:

"E gli altri rinnovi? Tre nomi in prima linea, ovvero Maksimovic, Zielinski e Hysaj. Il polacco, dopo i tentennamenti delle ultime settimana, ha fatto sapere al ds Giuntoli che i suoi agenti sono pronti a tornare a Napoli per firmare. Non dovrebbero esserci altri intoppi anche se la questione dei contratti da prolungare è la vera spina nel cuore dei calciatori, altro che multe. In molti vanno avanti con contratti firmati tre anni fa e sono convinti da tempo di meritare ingaggi più alti. Ma non è che a ogni stagione lo stipendio può essere ritoccato. Hysaj ha appuntamento per la prossima settimana: firmerà un triennale e poi si vedrà".