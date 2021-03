Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe già iniziato il cosiddetto giro di consultazioni per quanto riguarda la zona terzini. In quella porzione di campo ci sarà l'addio di Elseid Hysaj che non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo giugno. Gli azzurri sono alla ricerca di un laterale e tra i nomi finiti sotto la lente d'ingrandimento ci sono quelli di Dimarco del Verona e Moueffek del Saint-Etienne.