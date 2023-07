Gollini torna a Napoli, è atteso a Dimaro dopo le visite mediche: le cifre dell'affare

Notizie Napoli calcio. Pierluigi Gollini è ad un passo dal tornare a Napoli: l'estremo difensore, giunto in azzurro lo scorso gennaio, inizialmente non è stato riscattato dall'Atalanta ma i due club hanno trovato un nuovo accordo per il ritorno del portiere nel ruolo di vice-Meret.

Gollini-Napoli, cifre e dettagli

Gollini tornerà in azzurro con la medesima formula, prestito oneroso (di 400mila euro) con diritto di riscatto (fissato a circa 7 milioni): come riportato da Repubblica, il portiere sosterrà le visite mediche nelle prossime ore e raggiungerà subito i compagni di squadra a Dimaro nel ritiro di Napoli.