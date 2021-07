Golazo Insigne, Il Mattino lo esalta: serata da fuoriclasse assoluto, per il rinnovo è ancora tutto aperto

Notizie Napoli calcio. Una serata magica per Lorenzo Insigne, che ieri contro il Belgio ha segnato un eurogol che ha trascinato l'Italia in semifinale. Una partita dalle mille emozioni, che può consacrare ancora di più il capitano del Napoli. Ecco quanto scritto da Il Mattino:

Insigne decisivo nel Napoli e sempre più ora anche in Nazionale, sta vivendo una grande avventura con l'Italia agli Europei. Poi partirà la trattativa con il presidente De Laurentiis per il rinnovo visto che ha il contratto in scadenza tra un anno nel 2022: una situazione ancora tutta da definire, così come il suo futuro che resta aperto a tutte le soluzioni. Una situazione al momento ancora in sospeso e che affronterà più avanti visto che ora più che mai è concentrato con l'Italia. E quella contro il Belgio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera è stata una prestazione da fuoriclasse assoluto.