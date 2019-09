Gazzetta - Di Lorenzo spera nella Nazionale, dal ct Mancini arriva un'indicazione fondamentale

Ultime notizie Napoli - «Per me il difficile viene adesso». Pensieri e parole di Giovanni Di Lorenzo, il ragazzo che ha scoperto l’America col Napoli. Passare dalla lotta per la salvezza, ad Empoli, a un’estate da sogno contro Liverpool e Barcellona fa sempre un certo effetto, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Ora che la maglia azzurra è diventata la sua seconda pelle ha ripreso a sognare, ad alzare sempre l’asticella. Spera in una chiamata di Roberto Mancini. Il commissario tecnico della Nazionale ha già detto di tenerlo sotto osservazione. Pensare che quella chiamata possa arrivare non significa perdere umiltà, ma avere sempre gli stimoli per far meglio, sapendo che tutto ti devi guadagnare perché niente di viene regalato. Mica sei un predestinato"