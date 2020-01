Ghoulam-Napoli, il tempo è finito! CorSport: "A Mendes è stato comunicato, per Faouzi vale la pena provarci altrove"

Emergerà mai una soluzione per Faouzi Ghoulam? Il mercato invernale potrebbe portarlo altrove, chissà. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ghoulam è «forte» di un contratto principesco ma pure del desiderio di rimettersi in gioco: a Jorge Mendes è stato (ri)detto, varrebbe la pena provarci altrove, perché a Napoli il tempo è scaduto. Non è stata colpa di nessuno, stavolta ha deciso così - e per tutti - soltanto il destino, che non si è comportato amichevolmente. Anzi".