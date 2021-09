Gazzetta - Vestiario per gli extracomunitari ai semafori e donazioni per i meno abbienti: Koulibaly è un fuoriclasse anche nella vita

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Kalidou Koulibaly: "Sottolineavamo l’integrazione con la città. E’ bene, Koulibaly è napoletano dentro, è un ragazzo di cuore, pronto a sostenere la causa dei più deboli. Non ama la ribalta e, dunque, preferisce che le sue opere di beneficenza non trovino risalto nell’informazione. Le sue puntate nelle zone di ritrovo degli extracomunitari sono continue, a chi ne ha bisogno porta vestiario e assicura loro da mangiare, attraverso donazioni che elargisce agli enti incaricati per soddisfare le esigenze dei meno abbienti. Lui è anche un fermo oppositore della discriminazione razziale, soprattutto nel calcio".