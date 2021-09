Gazzetta - Tutti i motivi per cui il Napoli può vincere questo scudetto: c'è solo un'ombra sul futuro

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul Napoli: "Perché può arrivare primo al traguardo come loro? Perché questo Napoli, maturato negli anni, è il deposito di lezioni diverse. Conserva sotto pelle la cultura del gioco di Sarri e nel cuore la personalità forte impiantata da Gattuso. Ma soprattutto perché ha il centrocampo più forte del torneo ed è al centro che si conquista il potere. Il triangolo Fabian Ruiz, Anguissa (eccellente pescata), Zielinski , rifinito dal genio di Insigne, non ce l’ha nessuno. La squadra è stesa come un filo da bucato tra due colonne: il trascinatore Koulibaly, memoria di un gol quasi-scudetto, e Osimhen, che, esaurito l’ambientamento, è esploso: doppietta ieri. Un’ombra sul futuro: le due colonne a gennaio saranno in Coppa e perderanno Juve-Napoli. Petagna è affidabile, ma è un altro mondo. Altro punto debole è la mancanza di un’alternativa forte a Mario Rui"