Gazzetta su Lozano: "Da persona sensibile ha sofferto il periodo grigio, è costato quasi 50mln e i tifosi aspettano che diventi decisivo"

Vola alto Lozano, per ora più con i pensieri e le parole che in campo. Ma l’attaccante messicano del Napoli Hirving ha la testa giusta per mettersi alle spalle un periodo grigio, suo e soprattutto della squadra come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Da persona sensibile ha sofferto, ma cerca dentro di sé le risorse morali per venirne fuori. L’aver saltato, in questo turno, la chiamata della nazionale, finalmente gli ha permesso di concentrarsi sulla sua vita italiana e sul Napoli. Niente viaggi intercontinentali, ma allenamenti intensi a Castel Volturno, per entrare in perfetta sintonia nei modi e nei tempi di gioco voluti da Ancelotti. Lozano deve gestire l’attesa e le pressioni che salgono intorno a lui: è costato quasi 50 milioni al Napoli (comprese commissioni varie), acquisto più oneroso di sempre per De Laurentiis e i tifosi aspettano che diventi decisivo in avanti, visto che ha segnato solo due gol, alla Juventus e al Salisburgo in Champions”