Gazzetta su Insigne: "La carezza con cui libera Belotti è da Museo di Capodimonte! Ha completato la sua maturazione in uomo squadra"

Napoli - Vittoria anche in Bosnia, 23° risultato utile consecutivo e primo posto nel girone. Dal 6 al 10 ottobre, tra Milano e Torino, l’Italia si giocherà la Nations League con Francia, Belgio e Spagna. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"In questi mesi Insigne ha completato la sua maturazione in uomo squadra, a tutto campo e tutto cuore: anche ieri il migliore. Un limite? Pochi gol rispetto a tanto gioco. La carezza con cui Insigne libera in area Belotti è da Museo di Capodimonte. A proposito di bellezza, quella di Insigne comprende anche un recupero difensivo all’altezza della bandierina e una palla ricevuta dalle mani di Donnarumma e impostata con i piedi sulla linea di fondo. Il salto di qualità di Insigne è questo: aver fatto coincidere il proprio raggio d’azione con il perimetro del campo e aver aggiunto al piacere del gioco il dovere del sacrificio"