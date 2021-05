Gazzetta - Spalletti ha accettato la proposta di ADL, ma occhio a tre outsider: ecco quando arriverà l'ufficialità

ULTIME NOTIZIE NAPOLI - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la questione allenatore verrà risolta nei prossimi dieci giorni da De Laurentiis. In pole c'è Spalletti, ma occhio anche ad altre sorprese.

Il quotidiano scrive: "Sono quattro i profili individuati: Spalletti, Juric, Galtier e Simone Inzaghi. I tre allenatori italiani hanno un leggero vantaggio sul tecnico francese, mentre nelle ultime ore è rientrato tra i favoriti Ivan Juric che domenica sarà al Maradona, col suo Verona, per l’ultima fatica stagionale. Luciano Spalletti continua a rappresentare il top ed ha già dato la sua disponibilità, accettando le proposte del presidente. A De Laurentiis piace anche Simone Inzaghi, e questa non è una novità, ma mai si sognerebbe di fare uno sgarbo all’amico Lotito. Un’eventuale offerta verrebbe fatta soltanto se il tecnico non dovesse rinnovare".