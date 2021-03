Gazzetta - Sfuma il sogno Sarri-Napoli, ADL pensa a Juric: c'è un gentlemen's agreement tra il tecnico e Setti

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il sogno di rivedere nuovamente Maurizio Sarri alla guida del Napoli resterà tale: l'allenatore appare davvero molto vicino alla Roma. Per questa ragione, De Laurentiis starebbe puntando su altri profili: "Nei giorni scorsi è emersa un’altra pista in apparenza stravagante. ADL apprezza il lavoro di Fonseca, ora messo in discussione nella Capitale. Solo una suggestione? Di sicuro al portoghese le sfide piacciono. Se è per questo Ivan Juric è ancora più determinato. L’allenatore del Verona, insomma, ha i requisiti giusti per impostare un nuovo corso. C’è una promessa di Setti a lasciargli strada libera in caso di chiamata importante. Tra i pretendenti trova spazio anche Vincenzo Italiano dello Spezia, capace di far esprimere al meglio un gruppo che della Serie A, sinora, aveva solo sentito parlare".