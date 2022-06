Gazzetta - Se non riuscirà a trovare squadra Ghoulam potrebbe dire addio al calcio giocato

Faouzi Ghoulam potrebbe dire addio al calcio. Il terzino algerino da domani sarà un calciatore senza contratto. Il Napoli ha deciso di non rinnovargli l'accordo in scadenza oggi. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il terzino sinistro algerino se non dovesse trovare squadra potrebbe anche appendere gli scarpini al chiodo. Ghoulam è un classe 1991, chiuderebbe la carriera a soli 31 anni.

Ghoulam

Ghoulam dice addio al calcio?

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"A sinistra il club azzurro è stato “vittima” dei tanti acciacchi dello sfortunato Ghoulam, che ha salutato ricevendo molti applausi nel giorno dell’ultima di Insigne a Fuorigrotta e ora attende un club che punti su di lui in patria o tra quelli più legati al suo agente Jorge Mendes (altrimenti potrebbe scegliere di chiudere con il calcio)"



