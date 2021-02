Gazzetta - Se Gattuso si dimettesse, il Napoli non s'opporrebbe e insisterebbe con Benitez! Ma dal tecnico trapela un pensiero

Ultime notizie Napoli - È consapevole, Gattuso, che la sua esperienza napoletana è da ritenersi conclusa. Resta solo da capire quando ci sarà il distacco, secondo la Gazzetta dello Sport.

"L’ipotesi più probabile è che De Laurentiis vada avanti con lui fino al termine della stagione, proprio perché non ha un sostituto. Diversa sarebbe la questione se fosse Gattuso a dimettersi. Dimissioni che il club non respingerebbe. A quel punto s’insisterebbe con Benitez. Quella delle dimissioni resta, comunque, un’ipotesi molto remota: il tecnico ha già lasciato intendere di non pensarci affatto"