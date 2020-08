Gazzetta - Scambio Boga-Pessina tra Sassuolo ed Atalanta: il no del centrocampista ha fatto saltare tutto

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Secondo i parametri del club di Percassi, Pessina può valere anche 20 milioni di euro, mentre nel quartier generale rossonero non si va oltre la quotazione di 12 milioni: quindi per spenderne solo 6... Su queste basi è difficile trovare dei punti d’incontro in questa fase, ma è altrettanto vero che a Bergamo non intendono sbagliare la prossima mossa su questo giocatore di 23 anni che nel suo giro d’Italia (da Lecce a Como, per passare a Catania e La Spezia) ha dimostrato di avere qualità e (soprattutto) carattere. Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato anche al Sassuolo nell’eventuale scambio con l’attaccante Boga. Ma questa soluzione non ha il gradimento del giocatore, cresciuto nel Monza prima di approdare in rossonero".