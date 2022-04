Gazzetta - Polveriera Napoli: Spalletti e lo staff medico non si parlano più

Lo staff medico del Napoli e Spalletti non si parlano più. A lanciare questa indiscrezione è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come all'interno del gruppo squadra azzurro ci siano delle incomprensioni e delle fratture ormai evidenti. Tutti i nodi starebbero venendo al pettine.

"Ma i De Laurentiis si stanno convincendo che Spalletti non riesca a gestire la squadra. Che finora ha sempre rispettato il proprio allenatore, ma poi con prestazioni sconcertanti ha avvalorato le perplessità. Ora proprio la squadra deve mostrare capacità di reazione in campo. Ma anche qui, all’interno ci sono fratture e modi diversi di vivere questo momento. Insomma tutti i nodi stanno venendo al pettine. E fra le incomprensioni ci sono anche quelle fra il tecnico e lo staff medico, con protagonisti che dovrebbero collaborare e non si parlano più".