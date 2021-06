Gazzetta - Pericolo Tottenham, il Napoli blinda Osimhen: pronto un altro anno di contratto con clausola rescissoria monstre

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli sarebbe pronto a rinnovare per un altro anno il contratto di Osimhen inserendo una clausola rescissoria top.

CLAUSOLA TOP PER OSIMHEN

Il quotidiano scrive: "La Premier League potrebbe tentare Victor Osimhen, il giovane attaccante nigeriano che ha sorpreso nel suo primo anno italiano, per le qualità evidenziate e per l’abilità dimostrata sotto porta. Il talento del Napoli interesserebbe al Tottenham, preoccupato di perdere Kane e di doverlo sostituire. Indiscrezioni, certo, che da sole sono bastate per convincere i dirigenti napoletani a pensare alle contromisure. L’idea sarebbe quella di prolungare di un altro anno il contratto, che ha scadenza giugno 2024 e di prevedere, nel nuovo accordo, una clausola rescissoria parecchio alta, tanto da scoraggiare eventuali pretendenti. Considerata l’età, 22 anni, e il valore del giocatore, si potrebbe pensare a una cifra superiore ai 100 milioni di euro".