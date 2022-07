Gazzetta - Osimhen 'esorcizza' i fantasmi dei tifosi, non avrebbero accettato ritardi da parte sua

Ieri poco dopo le 10 del mattino dal sottopassaggio dello stadio di Carciato è sbucato Victor Osimhen. Come racconta la Gazzetta dello Sport, dopo il tuffo al cuore di un Koulibaly atteso in Trentino e invece in maglia Blues, i tifosi non avrebbero accettato anche un solo giorno di ritardo da parte del nigeriano.

Osimhen 'tranquillizza' i tifosi del Napoli

"Sarebbe scattata la paura di un’altra cessione. Diventa un modo per esorcizzare i fantasmi di una certa disaffezione, notata l’altra sera in piazza. C’entra la pandemia, con le presenze inferiori alle attese, ma anche la delusione dei tifosi. Oggi Osimhen è di fatto diventato incedibile. Perché il Napoli dopo le cessioni pesanti già concluse non potrebbe prendere in considerazione nemmeno una proposta importante per vendere il suo prezioso centravanti"

