Gazzetta - A Napoli Mazzarri vuole capire quanto sarà in salita la strada del Cagliari

Napoli calcio - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Nella sua Napoli Walter Mazzarri vuole capire quanto sarà in salita la strada del Cagliari. Giocare al Maradona come all’Olimpico contro la Lazio e scordare lo 0-2 con l’Empoli. Pochi i dubbi di formazione, con Mazzarri che ritrova Godin e Strootman a pieno regime e deve decidere sul compagno in attacco di Joao Pedro. Tema, però, dribblato come sempre dall’allenatore toscano: «Keita ci dà profondità e Pavoletti ci aiuta a salire, ma non voglio dare vantaggi»"