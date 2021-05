Gazzetta - Nella Fiorentina c'è voglia di riscatto dopo il 6-0 dell'andata: qualcuno vorrà mettersi in mostra davanti al suo possibile nuovo allenatore

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla Fiorentina: "Anche perché saranno i viola a non aver dimenticato quel risultato pesante e che per orgoglio vorranno riscattarsi. E poi c’è chi vorrà mettersi in mostra con il possibile nuovo allenatore. Insomma tutte potenziali trappole da evitare per il Napoli che Gattuso vuole attento e reattivo, oltre che capace di applicare un gioco spettacolare e moderno, con una squadra sempre in grado di correre in avanti alla ricerca del gol e del bello. Altrimenti che Rinascimento sarebbe".