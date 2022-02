Gazzetta - Nell'ultima settimana la condizione atletica di Osimhen è cresciuta parecchio: smania dalla voglia di giocare

Napoli calcio - Osimhen smania dalla voglia di giocare. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che racconta anche un retroscena sulle condizioni fisiche dell'attaccante del Napoli che a Venezia potrebbe anche giocare dal primo minuto.

"Luciano Spalletti sta dosando il suo impiego per seguire i tempi giusti. Il rischio di accelerare viene fronteggiato con saggezza considerato quanto Osimhen potrà rivelarsi utile in quella che sarà la fase fondamentale nella stagione del Napoli. Nell’ultima settimana la tenuta atletica dell’ex Lilla ha fatto registrare progressi evidenti.Il nigeriano smania dalla voglia di tornare in campo dal primo minuto"