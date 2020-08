Gazzetta - Napoli pronto a rilanciare l'offerta per superare la concorrenza Liverpool su Tsimikas: la situazione

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Tsimikas ed il Napoli: "L’esterno sinistro dell’Olympiacos e della nazionale greca, da mesi è seguito dai collaboratori di Cristiano Giuntoli, ci sono stati anche alcuni contatti tra le parti, ma il presidente dell’Olympiacos ha già respinto una prima offerta di 15 milioni, presentata dal ds napoletano nello scorso mese di gennaio. Lui ne vuole 20 e a questa cifra arriverà sicuramente il Liverpool che, insieme al Leicester, sta forzando per chiudere l’operazione. Il Napoli non resterà a guardare e, probabilmente, rilancerà la propria offerta, magari aggiungendo qualche bonus facilmente raggiungibile, sperando che non sia già troppo tardi. Tsmiskas è mancino e la fascia può farla tutta, perché sa anche attaccare fino ad arrivare al cross dal fondo".