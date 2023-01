Gazzetta - Napoli-Juventus ha una sacralità tutta sua: sfida non sovrapponibile alle altre

Notizie Napoli calcio. E' giunto il giorno di Napoli-Juventus, che questa sera si sfideranno alle ore 20,45 allo stadio Maradona in un big match Scudetto che promette spettacolo.

Di Napoli-Juventus ne ha parlato anche la Rosea, che ha ripercorso il peso che ogni anno assume questa sfida tra due mondi tanto distanti quanto diversi:

Una partita non sovrapponibile alle altre che ha una sacralità tutta sua, come le statuine dei pastori in San Gregorio Armeno: Altafini e Sivori, Platini e Maradona, Ferrara e Cannavaro… Napoli e Juventus sono mondi lontani, per molti versi opposti, più distanti di quanto dicano gli 890 chilometri geografici. A separarle sono ragioni storiche, sociali e, in questo caso, anche tattiche. Quando vengono a contatto due poli opposti, si genera sempre una scarica di energia che può tradursi in emozioni e spettacolo. E’ quanto ci aspettiamo, al Diego Armando Maradona.