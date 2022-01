Gazzetta - Napoli al lavoro per dare Mathias Olivera a Spalletti già la prossima settimana. Accordo raggiunto con il Getafe: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli ha raggiunto l'accordo con il Getafe per il terzino Mathias Olivera sulla base di 12 milioni. Il trasferimento è previsto per giugno, ma Giuntoli sta spingendo per anticipare i tempi e portarlo subito da Spalletti.

Mathias Olivera Napoli, le cifre