Mertens partirà titolare con il Legia Varsavia: i motivi della scelta di Spalletti

Napoli calcio - Dries Mertens giocherà titolare contro il Legia Varsavia nella gara d'andata di Europa League. A dare questa indiscrezione è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega i motivi per i quali Spalletti ha deciso di far giocare Dries dal primo minuto contro i polacchi.

"La novità vera sarà il ritorno dal primo minuto di Dries Mertens. L’attaccante belga è già rientrato, ma da subentrato, mentre stasera partirà dall’inizio, al posto di Osimhen. Mertens s’è dovuto fermare a fine giugno, dopo l’Europeo, per operarsi alla spalla lussata, che gli aveva dato più di qualche problema, nella scorsa stagione. E per l’allenatore, il nazionale belga è quel qualcosa in più che va a impreziosire la fase offensiva, resa già irresistibile dalla velocità di Osimhen e dalla qualità degli esterni".