Gazzetta - Lozano a sinistra per tenere basso Cuadrado: Gattuso fa tesoro della Supercoppa

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega una curiosità tattica che avrebbe in mente Gattuso: "Di solito il capitano non ama giocare troppo centrale, ma stavolta fungerebbe da elemento di raccordo col centrocampo, un regista avanzato - come è nelle sue corde - che magari centralmente fa meno corsa all’indietro e dunque gestisce meglio le proprie energie. Con Lozano da quel lato, Cuadrado dovrebbe restare più basso, mentre nella Supercoppa era stato Insigne a soffrire troppo l’esterno colombiano".