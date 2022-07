Gazzetta - La posizione di Koulibaly fa tremare Spalletti sul futuro: previsto lavoro speciale su Meret

Spalletti spera di non avere brutte sorprese su Kalidou Koulibaly. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che sottolinea come per l'allenatore sia fondamentale la permanenza del centrale del Senegal.

Spalletti

Koulibaly-Napoli: la posizione di Spalletti

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"E' il reparto nel quale Spalletti spera di non avere sorprese. Nel senso che la posizione di Koulibaly è quella che fa più tremare l'allenatore. In porta Luciano aveva detto chiaramente di volere la riconferma di Ospina che invece non c'è stata. Ora si punterà su Meret e il lavoro oltre che tecnico anche mentale per la gestione della palla da dietro".

