Gazzetta - Koulibaly potrebbe decidere di rinnovare solo dinanzi ad un Napoli competitivo subito

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Kalidou Koulibaly a Napoli. Il calciatore ha solo un altro anno di contratto con gli azzurri con un ingaggio da 12 milioni lordi.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"I sei milioni di euro che Koulibaly guadagna attualmente sono uno scoglio troppo alto per il club nonostante Spalletti chieda a gran voce la conferma del senegalese ed anche volendo fare il massimo sforzo possibile. Dunque, il Napoli può alzare ulteriormente la sua base fissa e ricalibrare i bonus facendo – in pratica – una eccezione alla regola che la società si è data per quest’estate, ma non arriverà mai a soddisfare in pieno le richieste del calciatore che dal canto suo potrebbe pensare di prolungare solo dinanzi ad un Napoli vincente nel breve periodo".