Gazzetta - Insigne-Toronto, salary cap Mls problema pesante: sponsor pronti ad aiutare i canadesi sull'ingaggio

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea la proposta monstre del Toronto a Lorenzo Insigne. In Mls non sono mai state pagate queste cifre.

"Le parti sono in contatto da tempo e - dopo una prima offerta rifiutata da Insigne - Manning è tornato alla carica, alzando notevolmente l’offerta. Ora la disponibilità a firmare c’è e appena ci sarà l’incontro conclusivo i contratti potranno essere stilati definitivamente. Cifre da capogiro Sono quelle che emergono dall’entourage dello stesso giocatore. Si parla di oltre 11 milioni netti di euro a stagione più circa 4 di bonus, con uno stipendio annuo che potrebbe toccare i 15 milioni di euro. Il triplo di quanto attualmente l’attaccante di Frattamaggiore percepisce al Napoli. Al momento di stilare i contratti - visto che nella Mls esiste il tetto al monte stipendi dei club - si capirà come sarà ripartito l’ingaggio e se entreranno nel sostegno sponsor e altri fattori. Già perché nel ricco mondo del soccer cifre del genere non sono mai state pagate"