Gazzetta - Incontro arbitri-club di Serie A, tra gli episodi peggiori ci sono Fiorentina-Napoli ed il rigore negato a Llorente contro l'Atalanta

Andrà in scena alle 12 di oggi all’hotel Parco dei Principi di Roma l’incontro fra gli arbitri e le squadre di Serie A promosso dalla Figc insieme con l’Aia, l’associazione dei fischietti italiani. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Non si tratta della prima volta che club e arbitri si siedono attorno a un tavolo, questi incontri sono quasi una ricorrenza, l’ultimo è avvenuto alla vigilia di questo campionato. Ma è altrettanto certo che, a 12 giornate dal via, parlarsi sia diventato improrogabile. Perché in questo scampolo di campionato le accuse piovute sulla testa degli arbitri e di chi li dirige, il presidente Nicchi e il designatore Rizzoli, sono volate in maniera trasversale.

Tra gli episodi che hanno fatto più rumore, dopo l’avvio con gli errori di Massa e Valeri fermati dopo Fiorentina-Napoli, il caso del mani di De Ligt in Juve-Bologna, le proteste della Dea per Lazio-Atalanta, fino alle critiche di Aurelio De Laurentiis per il rigore negato su Llorente in Napoli-Atalanta”