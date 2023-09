Gazzetta - Il Napoli perderà Anguissa e Osimhen per la Coppa d'Africa: ADL ha tuonato in passato su questo tema

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, la Coppa d'Africa priverà la nostra serie A di quasi 50 calciatori tra gennaio e febbraio. Tra le squadre coinvolte ci sarà anche il Napoli:

"Il presidente De Laurentiis ha tuonato più volte in passato contro la Coppa d’Africa arrivando a promettere che non avrebbe più preso calciatori del continente, però Rudi Garcia perderà Osimhen e Anguissa, due pedine fondamentali, anche per un’eventuale finale della Supercoppa italiana in programma l’8 gennaio in Arabia Saudita".