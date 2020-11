Gazzetta - Ibrahimovic lo ha rifatto: ha preso l’amico Gattuso, lo ha ribaltato e lo ha messo in un cestino

Notizie Calcio Napoli - Ibrahimovic lo ha rifatto: ha preso l’amico Gattuso, lo ha ribaltato e lo ha messo in un cestino. Come in quell’epico sketch a Milanello, secondo la Gazzetta dello Sport:

"Due gol di Zlatan hanno segnato il match. Quando il Napoli ha messo all’angolo il Milan, non ha trovato un attaccante con la stessa inesorabilità. Segnatevelo: 6 gennaio, Milan-Juve, Ibra vs Cristiano. Zlatan: 10 gol su 6 presenze. Sempre a segno nelle prime 6, come solo Vieri, Batistuta e Piatek nel campionato a 3 punti. Bastano questi numeri per intuire la preoccupazione per l’infortunio dello svedese: problema al flessore. Ma come sarebbe sbagliato ridurre la Juve al portoghese, così lo sarebbe ridurre il Milan a Ibra"