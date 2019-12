Gazzetta - Gattuso convinto di qualificarsi per l'Europa, per esser sicuro della riconferma c'è una posizione da conquistare

Notizie Calcio Napoli -Dieci giorni di Napoli sono pochi per poter parlare degli effetti positivi portati dal cambio dell’allenatore. Gattuso ha potuto constatare, personalmente, l’involuzione della squadra e farsi una prima idea del perché il progetto Ancelotti sia fallito. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Rimettere in piedi le ambizioni del club non è impresa semplice, ma ha accettato questa sfida convinto di riuscire a salvare la stagione arrivando in zona Europa. E’ più probabile arrivare quinto o sesto e garantirsi la partecipazione all'Europa League, l’obbiettivo Champions non sembra alla portata anche se c’è ancora un intero girone da giocare, oltre alle ultime tre di andata. C’è un contratto, però, che gli impone almeno il quarto posto per essere sicuro della riconferma. Diversamente, la sua avventura napoletana potrebbe limitarsi al semestre da qui a giugno prossimo"