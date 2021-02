Gazzetta - Finora Insigne è stato al di sotto del suo standard abituale, dia consistenza alla svolta contro Granada e Atalanta

Napoli calcio - Finora il rendimento di Insigne è stato al di sotto del suo standard abituale, secondo la Gazzetta dello Sport.

"Spesso è stato poco reattivo, il talento è stato messo in discussione, ma Gattuso lo ha sostenuto, non ha mai smesso di avere fiducia. Per dare consistenza all’eventuale svolta, ci vorrà una risposta nei prossimi due impegni, Granada e Atalanta. Diversamente, la magica notte vissuta al Maradona, battendo la Juve, resterà soltanto una soddisfazione effimera, che non cancellerà l’andamento deludente di questa stagione"